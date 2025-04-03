«Никто не давил»: экспертиза установила, с кем из родителей лучше остаться Тимофею Прилучному

Готова экспертиза по судебному делу между актером Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. Стороны решают, с кем лучше остаться их сыну Тумофею. По словам адвоката Прилучного Оксаны Даниеловой, мнение ребенка нашло подтверждение в заключении экспертов.

Подробности узнало издание Woman.ru.

Экспертизу назначили в октябре 2024 года. Жизнь подростка и его отношения с родителями изучала команда специалистов. На это время Тимофей должен был остаться с мамой, но к Муцениеце сын так и не приехал.

Даниелова сообщила, что результаты экспертизы были известны уже к заседанию в марте – сторонам озвучили выводы экспертов, все в курсе сделанных заключений. Адвокат не раскрыла конкретные выводы экспертов.

«Категорично скажу, что мнение ребенка нашло свое подтверждение как рациональное и независимое. То есть, никто на него не оказывал влияния и не давил», — поделилась Даниелова.

Следующее заседание состоится 24 апреля.

Ранее адвокат Прилучного рассказывала, что Тимофей общается с сестрой Мией, проживающей с матерью. Сама Агата, говорит Даниелова, «не пытается связаться с сыном».