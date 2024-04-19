За год 116 млн рублей: школа фигурного катания Петра Чернышова попала под подозрения в отмывании денег

За 2023 год Школа фигурного катания Петра Чернышова заработала 116 млн рублей. Однако в открытых источниках не указано, что бизнес мужа Заворотнюк до сих пор функционирует, пишет Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе».

Школа была открыта в Санкт-Петербурге в 2012 году, но ее официальный сайт не открывается, соцсети не активны, а официальные данные указывают на то, что в ней трудится всего лишь один сотрудник, пишет «Тулуп Тутберидзе».

По данным Telegram-канала, до болезни актрисы дела с бизнесом у Чернышова шли не очень хорошо. В 2018 году школа завершила год с убытком в 48 млн рублей. Но в 2019 году фигуристу удалось возродить школу и начать зарабатывать на ней огромные суммы. Правда, до сих пор нет информации, как ему это все же удалось.

Данная информация подтверждается на сайте checko.ru, специализирующемся на проверке бизнеса предпринимателей.

На момент публикации от фигуриста и его официальных представителей комментариев не было.

На протяжении последних нескольких лет Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой формой онкологического заболевания — глиобластомой головного мозга. Знаменитость перестала появляться в общественных местах и в социальных сетях. Данные о ее лечении не раскрываются.

Ранее блогер Антон Суворкин заявил об изменах Чернышова своей супруге. Со ссылкой на свои источники он утверждает, что брак звезд «трещит по швам».