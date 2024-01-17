Муж Заворотнюк Петр Чернышев устал от тяжелой обстановки в семье и завел роман на стороне

Фигурист Петр Чернышев начал роман с другой женщиной. Об этом заявил блогер Антон Суворкин.

По его словам, Чернышев не был верен актрисе Анастасии Заворотнюк, их брак «трещит по швам». Суворкин со ссылкой на источники утверждает, что пара находится на грани развода.

У Заворотнюк «сложнейшая онкология», она не показывается, так как «на себя не похожа».

«И вот, видимо, Петр Чернышев не выдержал», - сделал вывод блогер и добавил, что фигурист пропустил новогоднее застолье с семьей.

«И вот появилась теория о том, что у него начался роман, поэтому у него очень плохие отношения со старшими детьми Насти», - рассказал источник. Его слова приводит Экспресс газета.

Он полагает, что Чернышев «ждет ухода и потом пустится во все тяжкие».

Ранее сообщалось, что мужа Заворотнюк не заметили на видео празднования Нового года. Был ли он с семьей или, действительно, отсутствовал, точно неизвестно. При этом взрослые дети актрисы приехали на праздник.

До праздников Чернышев преподнес букет фигуристке Аделине Сотниковой. Подписчики решили, что цветы не дарят «просто друзьям».