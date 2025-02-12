«За эту песню драка какая-то»: Лада Дэнс обвинила Ольгу Бузову в краже хита

Певица Лада Дэнс обвинила телеведущую Ольгу Бузову в краже хита. По словам исполнительницы, ремейк популярного в 90-х годах трека Baby Tonight сделали без ее разрешения.

«За эту песню драка какая-то: то Бузова, то рэпер какой-то… Песня была взята без разрешения, как нам сказали. Сейчас суды идут. Мой товарищ, бывший продюсер, не имея на то прав, продал песню компании, которая занимается Олей Бузовой. Все с этого началось… Я как сидела, так и упала», - заявила Лада Дэнс в шоу Стаса Ярушина МузLOFT.

Она назвала Baby Tonight своей флагманской песней и призналась, что очень трепетно относится к данной композиции. Лада также отметила, что лично знакома с Ольгой Бузовой, поэтому была удивлена, что коллега не спросила у нее разрешения на использование песни.

«Когда ее стали все воровать я поняла, что сама должна еще ее попеть», - высказалась Лада о своем хите.

Ранее композитор Леонид Величковский заявил, что хочет запретить Ладе Дэнс исполнять хит «Девочка ночь» (Baby tonight). Он обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО «Издательство Джем» и требованием выплатить 6 миллионов рублей.