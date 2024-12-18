Ладе Дэнс могут запретить исполнять популярный в 90-х хит: известна причина

Композитор Леонид Величковский хочет запретить популярной в начале 90-х годов певице Ладе Дэнс исполнять хит «Девочка ночь» (Baby tonight). Он обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО «Издательство Джем» и требованием выплатить 6 миллионов рублей.

Как пишет Telegram-канал Baza, компания ранее дала разрешение использовать песню Ладе Дэнс, RASA, DASHI и Verbee.

Отмечается, что ранее у Величковского был договор с «Издательством Джем», однако, по словам композитора, компания не выполнила условия контракта и не платила ему положенные отчисления.

При этом с просьбой исполнять песню «Девочка ночь» к Величковскому обращались артисты группы RASA, но из-за бюрократии решили отказаться от этой затеи и получили права у «Издательства Джем».

Ранее солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой оказать помощь в борьбе с «произволом и самоуправством генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова.