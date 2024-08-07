«За это придется отвечать»: Распутина пригрозила Зеленскому, которого однажды чуть не избила на сцене

Певица Маша Распутина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «за все ответит». Во время интервью спецкору aif.ru Ольге Шаблинской она вспомнила, как чуть не избила мужчину, когда он участвовал в юмористической передаче «95 квартал» в 2009 году. По ее словам, тогда она «защитила свое достоинство».

По словам исполнительницы хита «Я родилась в Сибири», мужчина отделался толчком в плечо. Но женщина намекнула, что за кулисами его бы ждали удары посильнее. Рассуждая о нынешнем времени, Распутина отметила, что лучше бы он продолжал нести чушь на сцене, а не на своем посту.

Маша призналась, что была удивлена, когда узнала о назначении Зеленского.

«Опять же таки, обманным путем, навешиванием лапши на уши народонаселению, несчастной Украине: «Я прекращу войну с Донбассом, все будет хорошо». Люди, видимо, уставшие, понадеялись», – высказалась певица.

Звезда отметила, что ложь есть ложь, и она рано или поздно выявится.

«Столько они положили народу и убили, за это придется отвечать. Это же не просто так, ребята. Это не на сцене «95 квартала» нести чушь. Вот бы и нес там», – добавила артистка.

Распутина также в интервью заявила, что всех лжецов и предателей ждет «тяжелая карма».

Ранее мы писали о том, что Маша Распутина рассказала о влиянии Пугачевой на ее карьеру.