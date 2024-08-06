«Это ошибка»: Маша Распутина рассказала о влиянии Пугачевой на ее карьеру

В адрес Аллы Пугачевой регулярно звучат обвинения от артистов, которые считают, что Примадонна помешала их карьере. Певица Маша Распутина рассказала, как артистка повлияла на ее творческий путь.

Распутина призналась, что Пугачева была ее кумиром с детства. В шоу-бизнес певица пришла после выступлений в ресторане — там ее неоднократно просили исполнить «Миллион алых роз». По этой причине артистка решила начать подражать Примадонне.

Однако, как отметила Распутина, народная артистка никогда не пыталась «перекрыть ей воздух».

«Может, она втихую перебивала, но она ко мне всегда с уважением относилась. Во всяком случае, выдавала вид», — рассказала певица aif.ru.

Распутина не одобряет поведение уехавшей из Россией из артистки. Певица считает, что небрежными словами Примадонна испортила себе карьеру, а народ ее вряд ли простит, особенно за высказывания про рабов и холопов.

«Когда человек потерял берега и думает, что он всемогущ, то это ошибка. Публика, зрители — это то, ради чего ты выходишь. Это ее ошибка», — считает исполнительница.

Недавно Распутина жаловалась на поведение 23-летней дочери, которая пока не определилась, чем будет заниматься в жизни. Маша считает, что допустила много ошибок в воспитании наследницы.