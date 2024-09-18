«Неожиданно»: Алена Жигалова сняла парик и показала последствия участия в проекте

Журналистка Алена Жигалова сняла парик на презентации шоу «Звезды в джунглях». Она показала последствия участия в проекте.

Соответствующие кадры опубликованы в ее Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!»

Жигалова сначала была в парике с волосами светлого цвета, убранными в хвост. В начале презентации она сделала сенсацию: сняла парик, под ним были короткая стрижка и волосы чуть ли не беого цвета.

«Это мой новый имидж. В Колумбии так получилось, что я изменила прическу. Я не буду рассказывать обстоятельства, при которых это случилось. Но наконец-то сегодня я показалась», - произнесла Алена.

Интернет-пользователи принялись обсуждать новую внешность Алены. «Похожа на Борю Моисеева», «Неожиданно». Некоторые пользователи Сети вспомнили героиню фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Они цитировали: «И тебя вылечат, и меня».