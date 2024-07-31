«За это им неплохо платят»: Назаров «прошелся» по Пугачевой и участникам фестиваля Вайкуле

Народный артист России Юрий Назаров высказался об Алле Пугачевой, Максиме Галкине*(признан в РФ иноагентом), Андрее Макаревиче** (признан в РФ иноагентом) и других участниках фестиваля в Латвии, организованного Лаймой Вайкуле. Его слова приводит aif.ru.

Известно, что Вайкуле после начала СВО не приглашает на свой фестиваль артистов из России. Гостями мероприятия, в ходе которого латвийская исполнительница собирает деньги для Украины, теперь могут быть лишь те, кто уехал из РФ и публично осудил российские власти.

«Уверен, за это им неплохо платят. Это ведь приспособленцы — они лижут ботинки тем, кто за это платит. Все „нормально“ для них. Нашли свой способ заработка. Русофобия на Западе нынче в цене. Сегодня вообще празднует победу идиотизм, с моей точки зрения, простите», — поделился актер.

Назаров отметил, что участие звезд, которые десятилетиями зарабатывали деньги в РФ, в русофобских фестивалях можно назвать «идиотизмом».

«Я бы их животными назвал, хотя не хочется зверей обижать. Звери мать свою не жрут», — резюмировал он.

Ранее Алла Пугачева объяснила, почему не вернется на сцену.