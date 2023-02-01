«За эти деньги можно купить приличную квартиру»: Прилучный тратит на молодую супругу огромные суммы

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный летом 2022 года женился во второй раз. Его избранницей стала молодая актриса Зепюр Брутян. Как признавался артист, он с первого взгляда понял, что влюбился. И уже после первого свидания он сделал ей предложение руки и сердца.

Свадьба прошла в августе с большим размахом. Так как с экс-супругой Агатой Муцениеце Прилучный расписывался тайно, то в этот раз решил сделать роскошный праздник. СМИ писали, что на торжество Павел потратил более 15 миллионов рублей.

В своей модной колонке историк моды Александр Васильев заверил, что и после свадьбы «мажор» не перестал баловать свою супругу. Разбирая звездный гардероб, он подметил, что на Зепюр актер тратит колоссальные суммы, и это, по его мнению, понятно, так как девушка армянка.

«Армянская свадьба — это обязательно 300 человек гостей, не меньше. Она обошлась в 15 миллионов рублей. За эти деньги можно купить приличную квартиру. Значит, он неплохо зарабатывает. Молодец! Я рад за него. Женщины вообще любят щедрых мужчин, способных за широкие жесты», - сообщил Васильев.

Также Александр подметил, что Прилучный не экономит не только на жене, но и на себе. Историку моды нравится, как выглядит актер, какую одежду подбирает. По его словам, Павел относится к типу брутальных мужчин, которых часто выбирают довольно женственные представительницы противоположного пола.

Ранее Зепюр Брутян вышла в свет и продемонстрировала округлившийся живот.