Не скрыла округлившийся живот: жена Павла Прилучного вышла в свет и подтвердила беременность

Еще с конца прошлого года в Сети ходят слухи, что жена Павла Прилучного находится в положении. Врач-гинеколог столичной клиники подтвердил ее беременность и сообщил, что будущая мама и малыш полностью здоровы. Однако сами актеры никак не прокомментировали новость. Более того, после этого Зепюр Брутян перестала мелькать в сторис и на фото в полный рост, что порождало еще больше догадок фанатов.

В минувшие выходные звезда сериала «В клетке» вышла в свет и подтвердила своим внешним видом беременность. Она была в свободном платье и велосипедках, и эта одежда совсем не скрывала округлившийся живот Зепюр. Поклонники, увидевшие актрису, сделали несколько фотографий, которые уже распространились по Сети.

Фанаты сейчас поздравляют будущих родителей и ждут, когда же они сделают официальное заявление. А они с этим пока не торопятся. Брутян на ранних сроках продолжает работать в театре, и скоро она обещала анонсировать премьеру своего нового проекта, в котором участвует вместе с Павлом. По догадкам поклонников, именно тогда актриса расскажет и о главных новостях.

Ранее Елизавета Арзамасова, беременность которой бурно обсуждается в Сети, выступила с заявлением и рассказала все о своем положении.