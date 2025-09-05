«За эти бабки могли съездить на концерт Адель»: комик Незлобин рассказал, сколько потратил на Burning Man

Уехавший из России комик Александр Незлобин посетил популярный фестиваль искусств Burning Man-2025, который прошел в пустыне Блэк-Рок, штата Невада, США.

Живущий в США юморист поделился видео, сделанным после фестиваля. Кадры публикует Telegram-канал «Хуже не скажешь». В ролике Незлобин подводит итоги поездки и делает нехитрый подсчет того, сколько в итоге было потрачено на это удовольствие.

По словам артиста, билеты обошлись в 750 долларов, 150 долларов пришлось заплатить за пропуск на машину и 250 долларов было потрачено на бензин, только в одну сторону. Также для фестиваля компания комика арендовала дом на колесах — 3 500 долларов. Плюс 500 долларов на прочие расходы — на еду и костюмы.

Всего вышло 5 500 тысячи долларов или 448 580 рублей.

«Могли бы на концерт Адель съездить за эти бабки», — заключил Незлобин в конце видео.

Для сравнения, поездка на шоу известной исполнительницы обошлась бы в 4 849 тысяч долларов.

Ранее стало известно, сколько Александр Незлобин зарабатывает в США.