«За деньги родную мать продать готов»: Вика Цыганова резко раскритиковала Филиппа Киркорова

Вика Цыганова резко высказалась о Филиппе Киркорове, заключившем контракт с фабрикой украинского происхождения на «дьявольскую» сумму. В своем Telegram-канале певица назвала артиста «петухом в перьях» и заявила, что он «готов продать родную мать за деньги».

Недавно стало известно, что Филипп Киркоров подписал контракт с российской кондитерской фабрикой «Конти-Рус» украинского происхождения. Певец включил рекламную интеграцию со сладостями в свой новый клип и получил гонорар на сумму 6 666 666 рублей. Вика Цыганова возмутилась решением артиста, который готов пойти на что угодно «за деньги».

«Число дьявола в гонораре артиста нисколько не смутило, и в клипе засветились конфеты „Конти“. Кто бы сомневался — за деньги да. В который раз убеждаюсь, что нынешние поп-певцы за деньги родную мать продать готовы. Главное — почаще кричать изо всех утюгов, какие они хорошие и как помогают бойцам на передовой. Хотя бойцы, уверена, рады, что эти петухи в перьях не ездят к ним часто и на них не приходится никому смотреть», — заявила певица.

Вика Цыганова отметила, что певца поддерживают и «пихают людям через телек» Оскар Кучера и «его голубая свора». По мнению артистки, Филипп Киркоров «поклоняется деньгам».

«Киркоров не боится ни Бога, ни дьявола. Мимикрия — его сущность, а деньги — единственный Бог, которому он поклоняется. Поэтому песенки Киркорова пусты и бездушны», — подчеркнула Вика Цыганова.

Напомним, певица возмутилась, что известный скандальной репутацией Филипп Киркоров удостоился почетного звания «Певец года» на премии «Виктория-2025». Но с артисткой не согласился Оскар Кучера, упрекнув ту в том, что она «пытается напомнить о себе, прикрываясь патриотизмом». В ответ Вика Цыганова заявила, что телеведущий выступает от имени ««звезд», критикующих Россию» и живущих «за счет страны, народ которой ненавидят, рассматривая его лишь в качестве источника своей выгоды».

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров вышел в свет с сумкой от Louis Vuitton за 690 тыс. рублей.