Певица Алла Пугачева планирует вернуться в Москву до конца лета. Об этом сообщает mk.ru.

Журналисты сообщили о намерении Аллы Пугачевой вернуться в Москву. Якобы певица рассказывала о своих планах друзьям еще прошлой зимой. Как сообщает источник, Примадонна может приехать в Россию до конца лета.

При этом высока вероятность, что Пугачева возьмет с собой детей Лизу и Гарри. А вот Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) вряд ли приедет в Москву из-за ожидания решения по статусу иноагента, который сейчас оспаривается в Верховном суде.

Как утверждают журналисты, Пугачева вернется в Россию для обновления некоторых документов, проверки имущества и встречи с давними друзьями.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали из России в середине 2022 года. Сейчас они живут на две страны: Кипр и Израиль.

Ранее мы писали о том, что Максим Галкин* опубликовал песню Аллы Пугачевой, которую назвал актуальной.

*признан иноагентом на территории РФ.