«За деньги эти женщины готовы на все»: сестра Эмина Агаларова обвинила во лжи модель Ковальчук

Найденная на обочине дороги с многочисленными травмами модель Мария Ковальчук дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала подробности произошедшего. В правдивости слов девушки усомнилась двоюродная сестра азербайджанского певца Эмина Агаларова Сабина.

Сабина не уверена в целомудренности Марии, приписывая ей распутный образ жизни. Вырвавшись из опасных ситуаций, модели, по мнению сестры артиста, с удовольствием дают интервью за деньги, транслируя ложь.

В словах Ковальчук Агаларова заметила много несостыковок.

«Мое личное убеждение: за деньги эти женщины готовы на все. Для них произошедшая трагедия — возможность монетизировать информационный шум с главной „кормилицей“», — пояснила она.

Сестра звезды считает, что, скорее всего, Мария сама направилась в номер к богатым наследникам, а те передали ее в другие руки.

Сабина добавила: чтобы замести следы, отводится внимание от настоящих виновников, и начинается «травля подростков», которых удобно выставить крайними.

Напомним, сейчас Мария передвигается в инвалидном кресле. Девушка рассказала, что сбежала из номера отеля, где ее удерживали.