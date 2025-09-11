«За деньгами не гонится, но зарабатывает много»: раскрыт гонорар Агутина за летние гастроли

Леонид Агутин заработал многомиллионную сумму за летние гастроли. Об этом сообщает Kp.ru.

Для артистов лето — не время отпусков, а разгар рабочего сезона. По информации источника, самыми востребованными артистами за летний период стали Григорий Лепс и Леонид Агутин — публика их любит и всегда раскупает билеты на выступления. При этом отмечается, что Агутин — не из тех, кто соглашается на любое мероприятие. Именно поэтому организаторы концертов были готовы ему заплатить 23,5 млн рублей.

«Причем Агутин — «тяжелый на подъем», еще не во всякое место поедет. За деньгами он не гонится, но зарабатывает много. Слышал, что организаторы концертов готовы были выплатить Леониду и 250 тысяч евро (23 млн 562 тысячи руб.), лишь бы долетел!» — высказался глава компании «Ру-концерт» Евгений Морозов.

Евгений отметил, что Агутин пользуется популярностью после 2012 года. Он зацепил публику своими хитами и исполнением не под фанеру.

«Людям хочется сейчас чего-то романтичного, настоящего, не «фанерного». А тут и живые музыканты, и репертуар хитовый, и ностальгия по молодости... Не надо забывать, что платежеспособная аудитория — это не подростки, а взрослые, семейные люди», — резюмировал он.

