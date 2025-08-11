«Каждый известный мужчина имеет грешки в плане измен»: что происходит в браке Леонида Агутина и Анжелики Варум

Певец Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже 25 лет, тем не менее, каждый год в Сети активно обсуждают их расставание. Поклонники уверены, что на расстоянии невозможно сохранять брак. Об этом говорят и в звездной тусовке. По словам продюсера Сергея Дворцова, в союзах двух артистов часто возникают проблемы. Подробности он раскрыл порталу «Страсти».

Слухи о том, что в отношениях Агутина и Варум не все в порядке, появились после неоднозначного ответа певца на интервью. В беседе с журналистами он заявил, что они с женой стараются не нервировать друг друга. Фанатам показалось странным отвечать так о своей любимой супруге, поэтому в Сети заговорили о разладе в паре.

По словам Дворцова, у Леонида Агутина и Анжелики Варум могли произойти творческие разногласия или же имеет место быть неверность. Напомним, что певец несколько лет назад признавался в измене жене.

«Варум и Агутин — две творческие личности. Бывает, что пары уживаются, а иногда они теряют свой смысл существования. Каждый известный мужчина, не берусь говорить про всех, но имеет грешки в плане измен. Это является вполне себе фактом», — считает Дворцов.

Кроме того, в Сети многие пользователи отмечают, как в последнее время похорошел Агутин. И все это на фоне слухов о проблемах в браке. Дворцов подчеркнул, что причины второй молодости артиста могут быть разные, но нельзя исключать и появление новой женщины.

«Не могу исключить, что Леонид похорошел в последнее время для новой возлюбленной. Может быть и есть какие-то определенные шаги у него в этом направлении», — поделился мнением продюсер.

