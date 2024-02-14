«За денежку испугалась»: актер Юрий Назаров раскрыл причину отъезда Пугачевой из России

Народный артист Назаров запустил информацию о зарубежных счетах Пугачевой. Об этом сообщает aif.ru.

По мнению народного артиста России Юрия Назарова, Алла Пугачева уехала из страны из-за наличия зарубежных счетов, которые она хотела сохранить.

«Понятно, что у нее там и квартиры, и счета. Иначе бы не побежала с такой скоростью», — объяснил он.

Назаров добавил, что репутация Пугачевой в Росси для знаменитости не так важна.

«Спасала собственные деньги, счета свои в иностранных банках и собственную шкуру спасала! За 30 серебренников продала страну родную. За собственную денежку испугалась», — рассказал артист.

Актер вспомнил случай из жизни, когда ему в трудный период предлагали сыграть роль «плохого русского» в Голливуде, но он отказался. Название фильма Назаров не привел.

«Я подумал, что мне дороже любых бабок компания моих родненьких русских. Я их предавать не хочу, играя русского придурка на потребу Западу», — объяснил Назаров.

Ранее мы писали о том, что Родион Газманов высказался о творчестве и позиции Аллы Пугачевой.