Родион Газманов высказался о творчестве и позиции Аллы Пугачевой

Родион Газманов запустил поддержку уехавшей из России Аллы Пугачевой. Об этом сообщает «Абзац».

По словам сына Олега Газманова, он разделяет творчество певцов и их политическую позицию. Поэтому не видит ничего плохого в песнях Аллы Пугачевой.

«Я умею разделять людей с их характерами, какими-то взглядами и жизненными позициями и их музыку, потому что даже самый отъявленный мерзавец тем не менее может писать хорошие песни. И наоборот», — объяснил он.

Родион Газманов добавил, что творчество Пугачевой является «краеугольным камнем» российской культуры. При этом певец заявил, что нет смысла ругать песни Примадонны, под которые все когда-то танцевали.

«Мы же это слушали, под это танцевали, пели, под эти песни влюблялись, целовались, женились. И почему мы сейчас говорим, что это плохие песни? Мы таким образом предаём сами себя», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что в России переносят концерты Михаила Бублика, который был фаворитом Пугачевой.