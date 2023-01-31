«За день три раза»: Агата Муцениеце удивила всех неожиданным фактом из личной жизни

После развода с Прилучным Агата Муцениеце стала активно развивать свою карьеру, и о всех успехах она всегда рассказывала в публичном пространстве. На фоне постоянного обсуждения работы девушка совсем перестала говорить о личной жизни, а ведь именно этот аспект больше всего интересует публику. На этот раз актриса сделала исключение и поделилась историями знакомств с противоположным полом.

Выяснилось, что за один день с Агатой познакомились 3 мужчины и каждый из них звал ее на свидание. Такого повышенного внимания к себе экс-супруга Прилучного явно не ожидала, поэтому отказала всем ухажерам.

Больше всего звезду «Закрытой школы» удивил тот факт, что одна из встреч произошла в спортивном зале. На занятия актриса ходит с «гулькой» на голове и без макияжа. По мнению Агаты, в таком образе точно нет ничего привлекательного.

«На улице не весна, но ко мне за день три раза подошли знакомиться. И все предлагают кофе попить. Я в этот день неотразима или что?» — высказалась девушка.

К слову, подобная новость очень обрадовала поклонников знаменитости, которые уже давно считают, что Агате необходимо налаживать личную жизнь.

Ранее Муцениеце не стала опровергать слухи о новом романе и сделала смелое заявление об избраннике. Подробности читайте в этой статье.