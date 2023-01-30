Агата Муцениеце не стала опровергать слухи о новом романе и сделала смелое заявление об избраннике

На днях у Давида Манукяна вышел клип на песню «По барабану», в котором приняла участие Агата Муцениеце. По сюжету, знаменитости должны были сыграть влюбленную пару, сопровождая свои действия страстными объятиями и поцелуями. К слову, молодые люди настолько вжились в роль, что их заподозрили в настоящем романе. Близкая подруга актрисы связалась с изданием «7 дней» и раскрыла всю правду о личной жизни Агаты.

По словам девушки, в личной беседе звезда «Закрытой школы» не стала отрицать слухи об отношениях с музыкантом. Кроме того, Муцениеце поделилась и некоторыми интимными подробностями о Давиде.

«Агата говорит, что он целуется отлично», — раскрыла секрет знаменитости ее подруга.

К слову, сама актриса по-прежнему не реагирует на слухи и не комментирует ситуацию вокруг нее и Манукяна.

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