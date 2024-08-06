«За дедушкой стоят большие деньги»: почему Ургант продолжает выступать с Владимиром Познером

Лишенный концертов в России Иван Ургант анонсировал тур по Европе, в который он отправится осенью вместе с Владимиром Познером. Публицист и писатель Дмитрий Лекух считает, что телеведущий выступает с журналистом только ради материальной выгоды.

Лекух уверен: Урганту нужны деньги и популярность. В России он не может зарабатывать, поэтому отправился в Европу.

«За дедушкой Познером стоят большие деньги и серьёзные властные спонсоры ещё со времён телемостов, плюс он гражданин США и Франции. Ване до Владимира Владимировича Познера даже в прыжке не дотянуться», — цитирует публициста Абзац.

По мнению Лекуха, Познер отличается дальновидностью и видит свою выгоду в сотрудничестве с Ургантом. 90-летнему журналисту хочется побыть в роли мэтра.

Публицист добавил, что представители «иноагентской тусовки» не чувствуют своей страны.

«Они живут в безвоздушном пространстве, танцуют и задницы показывают», — заключил он.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с сайтом «Страсти» высказался о деятельности телеведущего Ивана Урганта, который отправляется в тур по Европе.