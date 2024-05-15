«За что ты так с людьми?»: певица Мариам Мерабова объяснила, почему Аллу Пугачеву нельзя прощать

Джазовая певица и участница шоу «Голос» Мариам Мерабова рассказала, что до 2014 года преподавала в Школе творчества Аллы Пугачевой, поэтому эмиграция звезды и последующие скандальные высказывания не стали для нее неожиданностью.

«Я не наблюдала от нее особой любви к стране. Особого уважения тоже не наблюдала. Я обожаю ее творчество, но... до определенного момента…», - сказала Мерабова в шоу «Так сказать» в соцсети «ВКонтакте».

Она также выразила уверенность, что эпоха Пугачевой закончилась вовсе не в 2022 году, а еще тогда, когда Примадонна перестала сотрудничать с советскими авторами, сделавшими из нее звезду. По мнению Мерабовой, Алле Борисовне просто очень повезло, так как в то время у нее была возможность «быть пластилином в руках талантливых композиторов».

Говоря о поведении Пугачевой после начала СВО, Мариам отметила, что российский народ умеет прощать, хотя некоторые деятели культуры этого не заслуживают.

«Простят, к сожалению. А нельзя. Я бы не простила. Ну ведь про тебя сказали, что ты раб и холоп. Ты копил деньги, покупал ужасно дорогие билеты и шел на ее концерт. А она знать тебя не знает и не хочет. А почему ты их назвала холопами и рабами? Почему?! Потому что они любят свою Родину. За что ты так с людьми? Потому что ты Родину не любишь?» - задалась вопросом артистка.

Ранее Аллу Пугачеву заметили на Кипре с бизнесменом Олегом Тиньковым* (признан иноагентом на территории РФ). 75-летняя артистка после отъезда из России с мужем и детьми катается по всему миру и часто проводит время с иноагентами. Она не афиширует встречи в соцсетях, но очевидцам удается снять певицу во время отдыха.

*Признан иностранным агентом на территории России