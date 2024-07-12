За что на Аллу Пугачеву обижены Жанна Рождественская и Татьяна Анциферова

Многие деятели российской эстрады обвиняли Аллу Пугачеву в том, что она закрывала артистам двери на большую сцену. Претензии Примадонне предъявляли Жанна Рождественская и Татьяна Анциферова. Подробнее о них рассказали поклонники поющей актрисы из Международной Федерации «АЛЛАМАНИЯ».

Заслуженная артистка России Жанна Рождественская ругала Пугачеву за то, что она перепевала за ней некоторые хиты. Но композитор Марк Минков, написавший музыку к этим произведениям, предпочел, чтобы их исполнила именно Примадонна. Речь идет о композициях «Эти летние дожди» и «Скажи мне что-нибудь». Но только после того, как их спела Пугачева, они получили всенародную любовь, пишет PROZVEZD со ссылкой на данные фанатов звезды.

Татьяна Анциферова запомнилась публике благодаря совместному исполнению песни «До свидания, наш маленький мишка» вместе со Львом Лещенко. Потом она же обвинила его, что артист якобы заглушил своим голосом. Также певица сетовала на Аллу Пугачеву. По словам Анциферовой, исполнительница хита «Миллион алых роз» перекрыла ей доступ на телевидение в начале 80-х. Однако фанаты певицы утверждают, что тогда на экране была строгая цензура, которая распространялась и на саму Примадонну. Ее не пустили участвовать в финале «Песни года», хотя уже тогда песни народной артистки гремели на весь СССР.

Ранее риэлтор Алина Правоторина заявила, что замок Аллы Пугачевой нереально продать за любые деньги.