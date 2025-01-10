«За что меня так Бог наградил?»: Собчак восхитилась характером сына Платона

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак восхитилась характером восьмилетнего сына Платона. Женщина заявила в соцсетях, что считает наследника самым спокойным ребенком в мире. Это он доказал ей во время поездки на «Сапсане».

Знаменитость часто публикует истории из жизни в соцсетях и показывает членов своей семьи. На кадрах мелькает ее сын Платон, которого она родила от актера Максима Виторгана. Женщина не устает восхищаться ребенком, который умеет себя вести и заботится о маме. Так, он отдыхал с ней в Санкт-Петербурге, где приносил завтрак в постель. И смог удивить родительницу на обратном пути.

Ксения сняла видео во время поездки на «Сапсане». Она поделилась, что мальчик удивил ее примерным поведением.

«Господи, что за что меня так Бог наградил? Самый спокойный ребенок в мире. 4 часа в „Сапсане“ с двумя человечками», – подписала она ролик.

Говоря о «двух человечках» Ксения имела в виду солдатиков из игры, которой был увлечен Платон. Она задала несколько вопросов сыну.

«Очень задумчивый у меня, очень. Байрон. Ты лирический поэт, Платош? Я правильно понимаю, что с двумя солдатиками уже 3-й час играешь в поезде? Много тебе не нужно, да? Ты хорошо себя так чувствуешь, у тебя нет других игрушек, тебе не надо? Мой хороший. И ты просто сидишь, когда тебе скучно?» – поразмышляла телеведущая.

Звездный наследник кратко ответил маме «да».

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