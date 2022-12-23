«За что меня можно любить?»: Ягудин откровенно о браке с Тотьяминой

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьямина уже долгое время состоят в браке. Они вместе с 2008 года и за это время успели стать счастливыми родителями двух дочерей. В эксклюзивном интервью для FAMETIME TV фигурист откровенно рассказал о своей супружеской жизни.

Мужчина всегда открыто заявлял, что он — подкаблучник. По мнению спортсмена, весь брак всегда держится на женщинах, поскольку они более рационально подходят к судьбоносным решениям. «Вы - центр и мозг всей нашей жизни. Мне повезло с Таней. Я могу быть компьютером, но она является процессором. Даже не знаю, за что меня можно любить? Может, за мое раздолбайство», — поделился откровением Ягудин.

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