«За что боролась, на то и напоролась!»: модели, с которыми флиртовал Тарасов, высмеивают Костенко

Модели Наталья Свистунова и Кристина Смит после разоблачения неверности футболиста Дмитрия Тарасова публично посмеялись над его женой Анастасией Костенко. Блогерша несколько лет назад умела спортсмена у телеведущей Ольги Бузовой, и девушки решили ей это припомнить.

Наталья и Кристина опубликовали в Сети афишу ближайшего концерта Бузовой и отметили, что обязательно на него пойдут. Пользователи посчитали, что таким образом модели потроллили Костенко.

«За что боролась, на то и напоролась!»; «Каждая любовница все равно ответит за все»; «Дмитрий изменял двум бывшим женам. Настя думает, что с ней такого не случится. Наивная!» - обсуждают в комментариях.

Сама же Анастасия предпочитает не комментировать скандал. После обнародования переписки, в которой Тарасов просил номера моделей, Костенко опубликовала юмористическое видео, где показала населенный пункт «Рожайка», намекнув, что готова к еще одному ребенку от Тарасова.

Ранее психолог Станислав Самбурский рассказал, что Анастасия Костенко все еще переживает из-за статуса «разлучницы».