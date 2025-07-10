«Щелчок по болевому месту»: почему спустя годы брака Костенко все еще задевает статус «разлучницы»
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Анастасия Костенко уже несколько лет замужем за Дмитрием Тарасовым, от которого родила четверых детей. Несмотря на это, модель до сих пор называют «разлучницей» и обвиняют в крахе брака футболиста и Ольги Бузовой. Так, например, «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова публично осудила Костенко и заявила, что ее настигнет карма. Ответ Анастасии не заставил себя ждать. Модель колко ответила, сославшись на басню Крылова «Слон и Моська». В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский рассказал, что модель до сих пор переживает из-за статуса «разлучницы» и тяготится им.
«Война между Анастасией Костенко и Анной Линниковой только кажется спонтанной. С точки зрения психологии тут очевидно, что прорывается старая боль, которая годами не даёт покоя. Даже спустя годы после начала её романа с Дмитрием Тарасовым, имя Ольги Бузовой всё ещё всплывает рядом. Когда Костенко публикует цитату Крылова про Моську и Слона, она вроде бы ставит себя выше. Слон, которому лай не мешает. Но сразу после добавляет жёсткий выпад про клопов и чужое бельё. Это уже не мудрое игнорирование, это эмоции, которые вырвались. Такое несоответствие — признак реактивной жёсткости. Анастасия этими комментариями демонстрирует силу, чтобы защитить слабое место. И чем сильнее защита — тем вероятнее, что за ней что-то хрупкое», — высказался эксперт.
Самбурский Станислав
Почему тема измены всё ещё триггер?
Анастасия давно в браке. У неё четверо детей от Тарасова. Семья кажется устойчивой. И всё же одно слово «разлучница», и она бросается в атаку.
«Это говорит о ретравматизации. То есть — старое переживание, которое до конца не прожито, всплывает заново. Повод может быть любым — блог, комментарий, сторис. А дальше — автоматическая реакция. Словно щелчок по болевому месту. Психика, не завершившая одну историю, снова идёт в бой. Тема «увела мужа» — на самом деле не про Бузову и сравнение с ней. Кажется, что у Анастасии где-то глубоко внутри остался неразрешённый конфликт: «Если я его увела — значит, могут и у меня увести». Отсюда — обостренная реакция. Когда человека не волнуют обвинения, он молчит», — пояснил психолог.
Самбурский Станислав
Или всё ради хайпа?
По словам эксперта, защита — это не всегда боль. Иногда это стратегия. Одна колкая публикация может привести к увеличению охватов и цитируемости в СМИ.
Костенко устала?
«Есть и третья версия. Самая простая. И, может быть, самая честная. Она устала. От этих лет, когда её обвиняли. От необходимости молчать. От того, что семья вроде бы своя, четверо детей, но в глазах общественности — всегда с припиской: «А помните, как он ушёл от Бузовой?». В этом смысле реакция Костенко — не про вину и не про хайп. А про попытку вернуть себе голос. Когда слишком долго молчала. Когда пыталась быть хорошей. А потом — сорвалась. И сказала резко. Чтобы больше не терпеть», — резюмировал Самбурский.
Самбурский Станислав