«Щелчок по болевому месту»: почему спустя годы брака Костенко все еще задевает статус «разлучницы»

«Есть и третья версия. Самая простая. И, может быть, самая честная. Она устала. От этих лет, когда её обвиняли. От необходимости молчать. От того, что семья вроде бы своя, четверо детей, но в глазах общественности — всегда с припиской: «А помните, как он ушёл от Бузовой?». В этом смысле реакция Костенко — не про вину и не про хайп. А про попытку вернуть себе голос. Когда слишком долго молчала. Когда пыталась быть хорошей. А потом — сорвалась. И сказала резко. Чтобы больше не терпеть», — резюмировал Самбурский.