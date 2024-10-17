SHAMAN назвал неожиданную причину регистрации бренда «Я русский»

SHAMAN заявил, что не собирается продавать водку под брендом «Я русский». Об этом сообщает Kp.ru.

На днях журналисты узнали, что певец Ярослав Дронов подал заявку на регистрацию товарного знака «Я русский». Согласно документам, SHAMAN просил разрешить оказывать некоторые услуги в области косметологии под именем бренда, а также разрешить производство продукции, включая спиртные напитки и игрушки для взрослых.

Однако сам певец поспешил заверить, что не собирается использовать бренд в коммерческих целях.

«Сделал это, в первую очередь, для защиты своей репутации — ко мне постоянно обращаются предприниматели и крупные компании с предложениями выпускать ту или иную продукцию под названием „Я русский“. Но есть и те, кто делает это без всякого разрешения», — рассказал он.

Ответил Дронов и на претензии Ксении Собчак, которая заявляла, что певец «будет спаивать народ под свои песни».

«Как автор и исполнитель этой песни я просто хочу иметь возможность защитить свои права. Только и всего. И, конечно же, никакой водкой „Я русский“ спаивать журналистку Собчак я не собираюсь…» — добавил он.

Ранее мы писали о том, что «Ветераны России» попросили отказать SHAMAN в регистрации знака «Я русский».