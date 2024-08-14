За бесплатный концерт певицы Валерии в Тюмени заплатят 5,7 млн рублей. Об этом сообщает 72.ru.

Уже в эту пятницу, 16 августа, на празднике в честь Дня города Тюмени с оркестром выступит певица Валерия. Знаменитость вместе с Тюменским филармоническим оркестром даст концерт концерт на площади 400-летия Тюмени. Директор областного департамента культуры Елена Майер рассказала, что выбор пал на Валерию из-за того, что она часто работала вместе с оркестрами.

«Народная артистка России Валерия имеет большой опыт таких выступлений, у нее есть оркестровые партитуры своих композиций», — объяснила она.

При этом чиновница рассказала, что на выступление приглашенной звезды из бюджета не потратили ни копейки. Спонсором мероприятия стала компания ООО «Фармасинтез-Тюмень», которая производит медикаменты. Согласно договору, который оказался в распоряжении у журналистов, концерт Валерии обойдется в 5,7 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что Анна Семенович получает за концерт до 1,5 млн рублей.