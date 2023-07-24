За автомобилями Градского никто не пришел: имущество музыканта оказалось брошено на парковке

Театр «Градский Холл», который был основан покойным музыкантом Александром Градским, подал исковое заявление к вдове и детям артиста с требованием забрать дорогие машины. Автомобили занимают парковочные места и мешают сотрудникам пользоваться имуществом.

Подробности узнало издание StarHit.

В Тверской суд подан иск об устранении препятствий в пользовании имуществом. Заседание по нему назначено на 5 сентября.

На парковке театра остались два «Мерседеса» и «Линкольн» - машины относятся к наследству. Театр просит вдову Марину Коташенко, а также детей Марию и Даниила забрать автомобили, чтобы освободить парковочные места для сотрудников «Градского Холл».

Градский умер в 2021 году. На наследство музыканта претендуют его последняя жена, дети, а также третья жена, с которой артист прожил более 20 лет. Она хочет получить половину нажитого в браке.

Стоит отметить, что Градский за всю карьеру нажил немало благ, включая коммерческие площади в Москве, земельные участки, квартиры, дома в Подмосковье, авторские права.

Ранее сообщалось, что Коташенко выступила против установки памятника на могиле исполнителя. Сын Градского признавался, что ему стыдно перед отцом за отсутствие памятника спустя два года после его смерти.