«Стыдно»: вдова Градского показала истинное лицо и выступила против установки памятника на могиле композитора

Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко выступила против установки памятника на могиле композитора. Напомним, после смерти певца прошло почти два года.

Модель запрещает двоим детям от третьей жены, которые судятся с ней за наследство, убираться на могиле.

Сын Градского Даниил сказал Пятому каналу: «Права на установку памятника принадлежат Марине, и я так понимаю, что она будет продолжать препятствовать его установке».

Он признался, что с их стороны было сделано все возможное ради появления памятника. Детям «очень печально и грустно, что прошло два года, а памятника нет».

«Стыдно перед отцом», - признался Даниил.

Он хочет сохранить наследие отца и не желает участвовать в разборках. Тем не менее отказываться от доли в наследстве дети Градского от предыдущего брака не собираются – они будут и дальше отстаивать права в суде.

Ранее мы писали, что родственники полгода пытались решить вопрос с имуществом после смерти композитора. Однако попытки не увенчались успехом. В суде встретятся третья и четвертая жены Градского. Предыдущая супруга композитора Ольга Фартышева заявила, что 20 лет назад не получила при разводе положенное имущество.