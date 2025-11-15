«За 30 лет не смог получить свое собственное имя»: Никита Пресняков отказался возвращаться в Россию

Эмигрировавший в 2022 году в США Никита Пресняков развеял слухи о скором возвращении в Россию. Он заверил, что сосредоточен на развитии карьеры на Западе.

При этом внук Аллы Пугачевой заверил, что периодически будет приезжать в Москву, чтобы повидаться с родными.

«Конечно же, приеду в гости рано или поздно, но у меня как раз наоборот тут очень сильно развивается карьера, как и в клипмейкерстве, так и в музыкальном плане. Мы каждый день с утра до вечера заняты всем возможным творчеством с командой», — заверил Никита Super.ru.

В качестве подтверждения своих слов, сын Кристины Орбакайте отметил, что продюсирует несколько начинающих артистов, а еще снимает клип для певицы Cynthia Erivo.

Никита также с сожалением констатировал, что в прессе о нем слишком много негатива. Хейтеры атакуют со всех сторон, хотя он никогда не давал для этого повода.

«Вечный негатив и хейт на ровном месте в мой адрес, в тот момент, когда я ни разу не проявил себя как мажор», — сказал Пресняков, добавив, что в США он сам по себе, и никто даже не думает сравнивать его со знаменитыми родственниками.

По словам Никиты, в России он так и остался «внуком», что морально угнетало его как артиста.

«За 30 лет так и не смог получить себе свое собственное имя», - заключил Никита.

Он также попытался дистанцироваться от имущества знаменитой бабушки Аллы Пугачевой и заверил, что в ее дому на Истре не имеет отношения. Квартиру в Нью-Йорке артист арендует и оплачивает самостоятельно.

Ранее Певец Владимир Пресняков пояснил свои слова о возвращении сына Никиты из США после завершения контракта. По словам исполнителя хита «Аэропорты», он не говорил, что Никита планирует дальнейшую жизнь в России, но лишь выразил на это надежду.