«За 27 лет было всякое»: Леонид Агутин отреагировал на слухи об изменах Анжелике Варум

Леонид Агутин честно ответил на слухи о многочисленных изменах Анжелике Варум. В эфире шоу Басты «Вопрос ребром» на YouTube-канале GAZ LIVE певец признался, что за годы брака между ним и женой «было всякое».

Исполнитель хита «На сиреневой Луне» не отрицает, что всегда пользовался вниманием со стороны противоположного пола. По мнению Леонида Агутина, все дело в том, что женщин привлекают в мужчинах «плохие привычки».

«Как все мужики, эгоистичный, зациклен на себе. Что еще плохого сказать? Талантлив. <…> Женщины влюбляются в плохие привычки. Женщинам очень нравятся плохие парни. Но когда эти парни становятся их парнями, они начинают пытаться эти плохие привычки в них под корень излечить. Но это невозможно, вот и все», — отметил артист.

Музыкант и его супруга живут в разных странах: Леонид Агутин — в России, а Анжелика Варум — в США. На вопрос о любовницах и изменах жене певец ответил неоднозначно: «Было всякое». При этом артист подчеркнул, что, несмотря на все проблемы, им удалось сохранить теплые отношения.

«Мы с женой живем 27 лет. За это время было всякое. Но мы умудрились сохранить любовь, уважение и нежность в наших отношениях. И я ими очень дорожу», — заявил Леонид Агутин.

Напомним, артисты начали встречаться в 1997 году, а через три года поженились. У Леонида Агутина и Анжелики Варум есть 26-летняя дочь Елизавета-Мария.

Ранее сообщалось о том, что раскрыта правда об отношениях Леонида Агутина и Анжелики Варум: «Страсти в паре нет, однозначно».