«Химии там нет»: что происходит в браке Леонида Агутина и Анжелики Варум

Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум уже много лет в браке. Несмотря на то, что артист изменил жене в 2011 году, вокалистка смогла его простить, и сейчас супруги по-прежнему вместе, хоть и появляется немало слухов по поводу их скорого развода. О том, что сейчас происходит в паре, и почему артисты все еще не расстались, порталу «Страсти» рассказала психолог Инна Рейнер.

По словам эксперта, довольно сложно судить, что действительно творится в браке Агутина и Варум, не находясь в нем. Но можно сделать предположение. Так, Рейнер считает, что стабильности паре придает именно Анжелика, и именно она не допустила развод.