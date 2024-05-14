«Химии там нет»: что происходит в браке Леонида Агутина и Анжелики Варум
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Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум уже много лет в браке. Несмотря на то, что артист изменил жене в 2011 году, вокалистка смогла его простить, и сейчас супруги по-прежнему вместе, хоть и появляется немало слухов по поводу их скорого развода. О том, что сейчас происходит в паре, и почему артисты все еще не расстались, порталу «Страсти» рассказала психолог Инна Рейнер.
По словам эксперта, довольно сложно судить, что действительно творится в браке Агутина и Варум, не находясь в нем. Но можно сделать предположение. Так, Рейнер считает, что стабильности паре придает именно Анжелика, и именно она не допустила развод.
В этой паре один партнер - творческий, можно сказать, живет в мире иллюзий и фантазий, человек, которому требуются порывы. И нет, это не Варум. Хотя, если посмотреть на их творчество, кажется, что именно она с ее песнями про «городок», «человек -свисток», в этой паре такая воздушная девочка. Но на самом деле роль якорь этой пары, то, что придает стабильность отношениям, - это Анжелика Варум.
Инна Рейнер
Психолог
Эксперт отмечает, что, если посмотреть старые интервью Агутина и Варум, можно четко увидеть, что в каких-то своих фразах, когда их произносит Леонид, он кидает взгляд на Анжелику, ищет подтверждение своим словам и одобрение. Это свидетельствует о детской позиции.
На последних концертах было видно, что страсти в паре нет, однозначно. Это устоявшийся тандем, где Варум и Агутину вполне комфортно друг с другом. Даже по тем взглядам, которые они кидают друг на друга. Ребенок-звезда в этой паре однозначно Леонид. Он стоит в этой позиции, ему там хорошо, звезде позволено многое. Поэтому если измены и были, а это можно только предполагать, урон отношениям хоть и нанесли, но пара выстояла это испытание
Инна Рейнер
Психолог
Психолог отметила, что обычно людям, которые находятся в такой звездной позиции в своей паре, «я ребенок-звезда, мне можно», нужна какая-то дополнительная ресурсная подпитка, и это как раз-таки могут быть романы на стороне. Они больше здесь нужны не потому, что его Анжелика разочаровала. Они нужны для творческого вдохновения.
Поэтому сейчас - это 100% творческий тандем, их все устраивает. Как это перенесла Анжелика? В этой паре он - ребенок, она - родитель. А любой родитель никогда от своего ребенка не откажется, и даже если ребенок что-то натворил, родитель будет чувствовать себя униженным, но все равно продолжит жить со своим ребенком. Если посмотреть на последние видео концертов, она на него смотрит как мать: молодец, все делаешь правильно. А он на нее кидает взгляды, как на партнера по группе, но химии там нет.
Инна Рейнер
Психолог