«За 2 часа собрали вещи и улетели»: Катя Лель рассказала, как в спешке уезжала из России

Певица Катя Лель рассказала о своем отъезде из России в Объединенные Арабские Эмираты. Вместе с дочерью она за два часа собрала вещи и покинула страну.

Решение об отъезде было принято, когда ребенок новогодним утром сообщил, что «хочет на море, на солнце, в Дубай».

Лель обратилась к знакомой, которую знает много лет. Та успела организовать поездку в выходной день.

«Зная, что всё там уже переполнено, подбирая лучшие варианты за 2 ч собрали вещи и улетели. Это оказалось просто чудом!» - рассказала подробности сборов певица.

Сейчас Лель находится в России и продолжает вспоминать отпуск в ОАЭ.

Ранее певец Алексей Кабанов назвал Лель сумасшедшей из-за веры в инопланетян.