16:27, 10 января 2023
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«За 2 часа собрали вещи и улетели»: Катя Лель рассказала, как в спешке уезжала из России
Фото: Freepik.com
Певица Катя Лель рассказала о своем отъезде из России в Объединенные Арабские Эмираты. Вместе с дочерью она за два часа собрала вещи и покинула страну.
Решение об отъезде было принято, когда ребенок новогодним утром сообщил, что «хочет на море, на солнце, в Дубай».
Лель обратилась к знакомой, которую знает много лет. Та успела организовать поездку в выходной день.
«Зная, что всё там уже переполнено, подбирая лучшие варианты за 2 ч собрали вещи и улетели. Это оказалось просто чудом!» - рассказала подробности сборов певица.
Сейчас Лель находится в России и продолжает вспоминать отпуск в ОАЭ.
Ранее певец Алексей Кабанов назвал Лель сумасшедшей из-за веры в инопланетян.
Источник фото:Freepik.com
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
#ОАЭ