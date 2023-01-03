«Сумасшедшая»: известный певец поставил диагноз Кате Лель

48-летняя певица Катя Лель регулярно повествует о контактах с инопланетным разумом. Некоторые поклонники думают, что это все пиар, а другие верят звезде. Есть и те, кто думает, что знаменитость больна.

Телезвезда во множествах интервью сообщала, что впервые встретилась с НЛО в 16 лет. В первый раз звезду похищали, а потом являлись домой за ее зубами. Катя Лель отмечает, что свидетелями кражи зубов стала вся ее семья. Они наблюдали за свечением за окном и разноцветными лучами. С тех пор НЛО всегда гонится за Лель, она периодически слышит их голоса.

Коллега артистки Алексей Кабанов считает, что певица не совсем здорова.

«Иногда я думаю, что Катя Лель сумасшедшая, но потом лента мне выдает Бритни Спирс. Все, никаких обсуждений сумасшествия Кати Лель, будем делать вид, что человек здоров», — сказал в соцсетях солист группы «Корни».

Борис Корчевников тоже с недоверием отнесся к словам артистки.

«На самом деле я не впервые слышу подобное и… это бесы. Никакого НЛО нет. С XX века бесы стали являться людям в обличие инопланетян. Вы с этим поосторожнее», — сказал телеведущий Лель.

Но родные полностью доверяют Кате. Артистка говорит, что видит инопланетян постоянно, они даже следят за ней.

«Если мама вдруг исчезнет, то вы знаете, где я», — предупреждает родных Лель.

По словам певицы, она выбрана пришельцами, так как их ДНК осталось у нее из прошлых жизней.

Ранее мы писали о том, как Катя Лель ходит в гости с компанией инопланетян.