«Юсиф работает в России»: раскрыта возможная причина развода Нетребко с мужем

Эксперт Раевский заявил, что политического подтекста в разводе Нетребко нет. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Неделю назад оперная певица Анна Нетребко объявила о разводе с мужем Юсифом Эйвазовым. Знаменитость рассказывала, что решение стало для нее трудным, а бывшие супруги останутся хорошими приятелями.

Некоторые посчитали, что причиной расставания могли стать политические разногласия супругов, однако, как заявил политолог Дмитрий Раевский, едва ли дело в этом.

«Сейчас Анна выступает в Европе, выбор сделан. Но, думаю, в их расставании политического подтекста нет. Может быть, чувства остыли и потому разошлись. Разошлись их пути. Дело, скорее всего, не в деньгах. Юсиф работает в России, и здесь у него может быть большое будущее. У себя на родине в Азербайджане он уже состоялся», — объяснил он.

Напомним, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов состояли в браке с 2105 года.

Ранее мы писали о том, что Юсиф Эйвазов после объявления о разводе оставил комментарий под фото Анны Нетребко.