Юсиф Эйвазов после объявления о разводе оставил комментарий под фото Анны Нетребко в черном платье

Тенор Юсиф Эйвазов оставил комментарий под постом оперной певицы Анны Нетребко, в котором она рассказала о любви к Милану. Артистка опубликовала фотографии в черном платье.

«Люблю Милан за то, что тут принято красиво одеваться даже в жару», - написала она.

Певица разместила несколько снимков, как позирует в черном платье с орнаментом из пайеток на спине. К образу певица подобрала сумку бренда Gucci.

Эйвазов оставил под постом два смайла в виде улыбающегося лица с глазами-сердечками. Обычно такие используют, чтобы показать чувство любви, увлечения и обожания кому-либо.

26 июня пара объявила о разводе после 10 счастливых лет брака. Решение расстаться было для супругов трудным. В тот же день Эйвазов показал, как проводит время с сыном Нетребко Тьяго.