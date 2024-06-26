Певица Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о разводе после 10 лет брака

52-летняя оперная певица Анна Нетребко и тенор Юсиф Эйвазов объявили о разводе. Их творческий путь продолжится раздельно.

О разводе артистов сообщил сайт Kp.ru.

«После десяти счастливых лет, проведенных вместе, мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться», - сказано в их заявлении, которое приводит издание.

Сайт со ссылкой на австрийские СМИ отмечает, что несколько недель назад Эйвазов перешел в швейцарскую компанию, сменил менеджмент. Это делалось независимо от жены. После объявления о разводе стало понятно, почему.

Слухи о расставании супругов ходили с весны. Недавно Эйвазов приезжал для выступления в московскую консерваторию. Супруги рядом не было. Поклонники уже тогда решили, что пара рассталась. Теперь их версия подтвердилась.

Нетребко и Эйвазов поженились в 2015 году, свадьба прошла в Вене. Юсиф принял не только Анну, но и ее сына, страдающего аутизмом. Благодаря жене карьера Эйвазова сильно продвинулась, он стал выступать с ней в спектаклях на престижных площадках.

Ранее сообщалось о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.