Юрию Антонову занесли стафилококк в больнице, который привел к серьезному осложнению

78-летний певец Юрий Антонов не появляется на телевидении – участвовать в съемках не позволяет здоровье. Артист готовится к четвертой операции на колене, после которой он надеется забыть о боли. Кроме того, во время пребывания в больнице Антонову занесли стафилококк, и это не прошло бесследно.

«Когда я лежал в нашей больнице, мне занесли стафилококк. Это очень серьезное осложнение», - сообщил исполнитель.

Эпопея с коленом длится в жизни Антонова 4 года: врачам в России и за границей пока не удалось вылечить певца по-настоящему.

«Дело же не только во врачах. Но и реакции моего организма. Он «протестует», - пожаловался музыкант сайту kp.ru.

Антонов сообщил, что «связки болят с утра до вечера». Таблетки помогают уснуть, но утром «нестерпимые боли» возвращаются.

Артист признался: у него «огромная надежда на новую операцию». Он рассчитывает, что все нормализуется и «мучения закончатся».

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