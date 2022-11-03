Юрий Антонов с сильной болью в ноге покинул Россию

Певец Юрий Антонов уехал из России. Однако причина отъезда – отнюдь не желание эмигрировать.

77-летний артист проходит лечение в европейской клинике. Зарубежные врачи пытаются сделать все возможное, чтобы избавить Антонова от боли в ноге.

Проблема обострилась осенью, и у певца не оказалось другого выхода, как уехать.

«В этот раз, к счастью, обошлось без операции. Прохожу реабилитацию», - рассказал исполнитель.

Пока существенных улучшений нет. Врачи не делают прогнозов.

Певец хотел бы как можно скорее вернуться в Россию. Он пожаловался, что устал бороться с болью.

Несколько лет назад Антонов подвернул ногу, австрийские врачи собирали ее буквально по частям. В прошлом году Антонову сделали еще одну операцию, но боли не прошли. В России он посещал реабилитационный центр, но процедуры не улучшили ситуацию.

ФОТО: East News