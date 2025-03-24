Юрия Шевчука призвали признать иноагентом после слов о «раболепии» россиян

Лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука, на концерте в Германии обвинившего россиян в «раболепии», призвали признать иностранным агентом. С таким предложением к Генпрокуратуре, Следственному Комитету РФ и Минюсту обратился глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Он выразил уверенность, что музыканта необходимо проверить на зарубежное финансирование, а также назвал недопустимыми слова артиста в адрес россиян.

«Странно, зачем он выступает в Берлине — столице ФРГ, стране НАТО, поставляющей оружие Киеву, чей канцлер крайне агрессивно настроен по отношению к РФ», — заявил Резяпов в беседе с NEWS.ru.

Он также подчеркнул, что Шевчук, говоря о Родине, игнорирует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказывается помогать участникам СВО и их семьям.

Напомним, во время концерта в Берлине Юрий Шевчук обвинил россиян в «раболепии» и заявил, что надеется на их скорое освобождение от этого недуга. Музыкант также заявил, что его родина — не начальство.

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что не будет «заступаться» за лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, отказавшегося поддерживать СВО. Он вспомнил, что в 2010-х годах вел программу «Соль» и пригласил группу ДДТ, но музыканты во главе с Шевчуком прийти на эфир отказались.