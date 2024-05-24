Выполнил уникальный трюк: Юрий Куклачев впервые назвал причину инфаркта, который случился прямо на глазах SHAMAN

Дрессировщик кошек Юрий Куклачев впервые назвал причину инфаркта. По его словам, это произошла на глазах SHAMAN после трюка с прыжками.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Куклачев сообщил, что выполнил трюк в конце первого отделения. Речь идет о номере, где артист «прыгает на палке». Дрессировщик заявил, что показывал трюк в 70 лет и раньше. Речь идет об «уникальном номере», который никто, кроме него, не исполняет.

«После исполнения этого номера в антракте у меня случился инфаркт», - поделился Куклачев.

Он добавил, что прежде перенес коронавирус, после которого начались проблемы с сердцем.

После ухудшения самочувствия Куклачева его сын объявил зрителям, что артисту стало плохо, но представление продолжится. Во втором отделении выступали дети дрессировщика.

В день происшествия на концерте Куклачева присутствовал певец SHAMAN.

«В антракте он зашел ко мне за кулисы, мой инфаркт случился у него на глазах», - рассказал артист.

Певец переживал за Куклачева, а после успешно проведенной операции привез доктору 100 роз.

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