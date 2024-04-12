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Опубликовано 12 апреля 2024, 21:10
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Юрия Куклачева госпитализировали из «Вегас Сити Холла» с празднования 75-летия

NEWS.ru: Юрия Куклачева срочно госпитализировали с празднования 75-летия.
Юрия Куклачева госпитализировали из «Вегас Сити Холла» с празднования 75-летия

© Виктор Дмитриев/PhotoXPress/EAST NEWS

Артиста Юрия Куклачева срочно госпитализировали из «Вегас Сити Холла», где проходило празднование его 75-летия. Дрессировщику стало плохо после выступления.

Подробности приводит NEWS.ru.

Во время общения с прессой он сильно побледнел, попросил стул. Рядом с Куклачевым находился певец SHAMAN – артист держался за него.

В итоге Куклачева увезли на скорой, перед этим ему поставили уколы.

Бенефис «Жемчужная нить жизни» продолжился без артиста. До госпитализации Куклачев бодро двигался на сцене и играл на аккордеоне.

Пятый канал узнал, что помощь врачей потребовалась ему из-за проблем с сердцем.

Ранее сообщалось о госпитализации актрисы Кристины Асмус. У 35-летней знаменитости поднялась высокая температура.

Источник фото:Виктор Дмитриев/PhotoXPress/EAST NEWS
Источник:NEWS.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
куклачев юрий
госпитализация
сердце