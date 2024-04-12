Опубликовано 12 апреля 2024, 21:10
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Юрия Куклачева госпитализировали из «Вегас Сити Холла» с празднования 75-летия
NEWS.ru: Юрия Куклачева срочно госпитализировали с празднования 75-летия.
© Виктор Дмитриев/PhotoXPress/EAST NEWS
Артиста Юрия Куклачева срочно госпитализировали из «Вегас Сити Холла», где проходило празднование его 75-летия. Дрессировщику стало плохо после выступления.
Подробности приводит NEWS.ru.
Во время общения с прессой он сильно побледнел, попросил стул. Рядом с Куклачевым находился певец SHAMAN – артист держался за него.
В итоге Куклачева увезли на скорой, перед этим ему поставили уколы.
Бенефис «Жемчужная нить жизни» продолжился без артиста. До госпитализации Куклачев бодро двигался на сцене и играл на аккордеоне.
Пятый канал узнал, что помощь врачей потребовалась ему из-за проблем с сердцем.
Ранее сообщалось о госпитализации актрисы Кристины Асмус. У 35-летней знаменитости поднялась высокая температура.
Источник фото:Виктор Дмитриев/PhotoXPress/EAST NEWS
Источник:NEWS.ru
Автор:Лилия Караева