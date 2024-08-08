Юрия Дудя* оштрафовали на 40 тысяч рублей за несоблюдение закона об иноагентах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Таганский районный суд признал Юрия Дудя* (признан иноагентом на территории РФ) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). В итоге журналисту назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, с середины марта 2024 года Дудь* перестал размещать обязательную плашку о признании иноагентом в своих соцсетях. Сообщалось, что в случае многократного нарушения закона о деятельности иностранного агента, журналисту может грозить уголовное дело.

Юрий Дудь* пока никак не комментировал штраф.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева разнесла Дудя* после интервью с Артемием Лебедевым. Телеведущая заявила, что просмотр ролика оставил у нее неоднозначные впечатления.

*Признан иноагентом на территории РФ.