«Что это было?»: Лера Кудрявцева разнесла Дудя* после интервью с Артемием Лебедевым
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Лера Кудрявцева раскритиковала Дудя* (признан иноагентом на территории РФ) после интервью с Артемием Лебедевым. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Телеведущая Лера Кудрявцева накануне посмотрела нашумевшее интервью Юрия Дудя* с дизайнером Артемием Лебедевым. Просмотр оставил неоднозначные впечатления у ведущей. По словам Кудрявцевой, интервью ей не понравилось.
«Нет. Дудь* - всё! Ты говорил, ты говорил, а вот ты сказал… Что это было?», — задалась вопросом она.
Кудрявцева обвинила интервьюера в отсутствии интересных вопросов и намекнула, что журналист перестал разбираться в международных глобальных процессах.
«Еще года два назад возможно было бы попробовать это „интервью“ разобрать на атомы. А сейчас нет. Юрию нужно повзрослеть, а он до сих пор в старых штанах и все одно да потому», — заявила она.
Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева улетела из России к дочери и оставила мужа одного.
*признан иноагентом на территории РФ