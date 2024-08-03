«Что это было?»: Лера Кудрявцева разнесла Дудя* после интервью с Артемием Лебедевым

Лера Кудрявцева раскритиковала Дудя* (признан иноагентом на территории РФ) после интервью с Артемием Лебедевым. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Телеведущая Лера Кудрявцева накануне посмотрела нашумевшее интервью Юрия Дудя* с дизайнером Артемием Лебедевым. Просмотр оставил неоднозначные впечатления у ведущей. По словам Кудрявцевой, интервью ей не понравилось.

«Нет. Дудь* - всё! Ты говорил, ты говорил, а вот ты сказал… Что это было?», — задалась вопросом она.

Кудрявцева обвинила интервьюера в отсутствии интересных вопросов и намекнула, что журналист перестал разбираться в международных глобальных процессах.

«Еще года два назад возможно было бы попробовать это „интервью“ разобрать на атомы. А сейчас нет. Юрию нужно повзрослеть, а он до сих пор в старых штанах и все одно да потому», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева улетела из России к дочери и оставила мужа одного.

*признан иноагентом на территории РФ