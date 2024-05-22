Юристы не пускают внутрь: Росздравнадзор штурмует клинику Тимура Хайдарова

В Москве сотрудники Росздравнадзора пытаются попасть внутрь опечатанной клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова. Их не пускают юристы учреждения. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 22 мая к зданию больницы прибыли люди в форме. Росздравнадзор собирался пройти в скандально известную клинику IQ Plastique, но это не получилось беспрепятственно сделать из-за юристов.

Напомним, что деятельность учреждения была приостановлена на 90 дней 24 апреля. Дело в том, что после операции там умер московский продюсер Петр Гаврилов. Были организованы проверки, после которых возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека.

Выяснилось, что в клинике работали врачи без образования, а во время операций использовались не сертифицированные игры. Кроме того, пациентам давали просроченные лекарства.

Ранее двоих докторов из клиники Тимура Хайдарова задержали.