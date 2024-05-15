Клинику звездного хирурга Хайдарова в Москве опечатали, а двух врачей задержали

В Москве опечатали клинику хирурга Тимура Хайдарова, который делал пластические операции звездам шоу-бизнеса. Корреспонденты Пятого канала побывали рядом с «IQ Platique» и поделились кадрами.

Напомним, что на днях были задержаны двое сотрудников – хирургов клиники. Один из них — молодой 28-летний специалист, второй — 45-летний заведующий отделением. На данный момент проходят необходимые следственные действия.

По сообщению Следственного комитета, их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших за собой смерть.

В СМИ была информация о том, что Хайдаров не собирался прекращать проводить пластические операции. Но в конце апреля этого года Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность его клиники на 90 дней.

Медучреждение было привлечено к ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».