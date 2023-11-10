Юриста Бородина, жаловавшегося на знаменитостей, лишили адвокатского статуса. Об этом сообщает mk.ru.

Общественный деятель и адвокат Виталий Бородин получил широкую известность благодаря доносам на российских знаменитостей. В 2017 году он основал и возглавил Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией. Позже от лица этого движения он писал жалобы на таких звезд, как Данила Козловский, Ани Лорак, Валерий Мелазде, Андрей Норкин и многих других.

Впрочем, жалобы Бородина не приносили никакого результата. Зато самому юристу они подарили проблемы. Как сообщают журналисты, Виталия Бородина накануне лишили адвокатского статуса. Соответствующее решение принял в пятницу Совет адвокатской палаты республики Северная Осетия – Алания. Как отметил источник, Бородину вменили нарушение адвокатской этики – совмещение правозащитной и адвокатской деятельности.

Сам Виталий Бородин пока никак не комментирует лишение его статуса.

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